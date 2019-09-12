Тело женщины со следами удушения нашли в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 сентября. Тело задушенной женщины обнаружено в Красносельском районе Петербурга, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Погибшую нашли в квартире дома на Гатчинском шоссе. Экспертиза подтвердила, что женщина 1989 года рождения умерла насильственной смертью.

Правоохранители на месте происшествия сняли отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Виновному грозит до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал женщину-предпринимателя в Петербурге.