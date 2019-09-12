Иностранец изнасиловал бизнесвумен в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 сентября. Гражданин Узбекистана задержан за изнасилование предпринимательницы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пострадавшая обратилась в полицию вечером 10 сентября. По ее словам, инцидент произошел на территории Юнтоловского заказника.

Полиция задержала подозреваемого на стройплощадке. Им оказался иностранец 2000 года рождения. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что предприниматель изнасиловал в Петербурге молодую студентку.