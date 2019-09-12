Неизвестный в соцсетях вынудил школьницу из Петербурга прислать интимные фото

Cанкт-Петербург, 12 сентября. Неизвестный в соцсетях принудил несовершеннолетнюю девочку из Петербурга отправить фото и видео в обнаженном виде, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию 11 сентября обратился отец пострадавшей девочки 2008 года рождения. По словам заявителя, с августа 2019 года до 6 сентября неизвестный переписывался со школьницей.

Мужчина склонил девочку к тому, чтобы она отправила ему фото и видео в обнаженном виде. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование.