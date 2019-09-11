Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«Партия Роста» признала законность губернаторских выборов в Петербурге

70
0 Оставить комментарий

«Партия Роста» признала законность губернаторских выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 сентября. Либерально-консервативная «Партия Роста» признала законность состоявшихся в Петербурге выборов губернатора. Об этом в среду заявила глава партии Оксана Дмитриева выступая на пресс-конференции по итогам выборов.

Она заявила, что «Партия Роста» не зафиксировала никаких незаконных действий в процессе волеизъявления граждан, передает портал «Невские новости».

«У нас нет никаких оснований, чтобы считать губернаторские выборы незаконными или нелегитимными», — отметила она.

Напомним, что 8 сентября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. Явка составила чуть более 30%, при этом большинство избирателей отдали предпочтение Беглову, который набрал 64,43% голосов. На втором месте оказалась кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (16,84%), а на третьем — кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (16,03%).  

По данным петербургского избиркома, всего поступила 181 жалоба, однако лишь 6 из них касались выборов губернатора.
 

infox - new
Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров