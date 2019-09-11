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Петербург выиграет от избрания Беглова губернатором — Ермолаев

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Петербург выиграет от избрания Беглова губернатором — Ермолаев

Санкт-Петербург, 11 сентября. Петербургский горизбирком официально признал итоги губернаторских выборов, на которых одержал победу самовыдвиженец Александр Беглов.

Политтехнолог Игорь Ермолаев отметил, что губернаторские выборы были организованы хорошо в отличие от муниципальных. Сам Беглов и его оппоненты вели себя достойно как во время дебатов, так и во время самих выборов.

«Считаю, что явка в 30% для сентября месяца, когда еще не закончился отпускной период, вполне нормальная. Результаты Александра Беглова, за которого отдали голоса больше 60% избирателей, демонстрируют большой отрыв и то, что именно его хотят видеть петербуржцы», — пояснил Ермолаев порталу «Невские новости».

Эксперт уверен, что город выиграет от избрания Беглова, поскольку его предвыборная программа предполагает активное социальное развитие. Это и строительство новых поликлиник, и открытие новых школ, и появление детсадов. Учитывая, что сам Беглов некогда был строителем, он прекрасно разбирается в данном вопросе, считает Ермолаев.

Напомним, что 7 ноября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. Явка составила чуть более 30%, при этом большинство избирателей отдали предпочтение Беглову, который набрал 64,45% голосов. На втором месте оказалась кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (16,84%), а на третьем — кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (16,01%).  

По данным петербургского избиркома, всего поступила 181 жалоба, однако лишь 6 из них касались выборов губернатора.

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Источник: Невские новости
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