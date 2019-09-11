Беглов намерен увеличить поток туристов в Петербург до 12,5 миллиона в год

Санкт-Петербург, 11 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов планирует увеличить туристический поток до 12,5 миллиона в год. Об этом врио главы города заявил на крупном форуме Saint Petersburg Travel Hub.

В рамках мероприятия, которое проходит в петербургском конгресс-холле «Экспофорум» с 11 по 12 сентября, Беглов заявил, что город может привлекать большее число туристов. Врио губернатора убежден, что туристический поток можно увеличить до 12,5 миллиона в год. Это вполне реальная цифра, заверил он гостей Saint Petersburg Travel Hub.

Он добавил, что повышение показателя положительно скажется на жизни петербуржцев. Беглов пояснил, что поток туристов поможет создать для горожан новые рабочие места, а также дополнительный бюджет.

Беглов ранее поделился планами властей Петербурга по развитию туристической инфраструктуры города. Врио губернатора напомнил, что в Северной столице уже открылся первый в Европе парк ощущений, детская площадка для юных петербуржцев с ограниченными возможностями. Беглов также рассказал о развитии транспортной доступности и об электронной визе, которую можно получить гораздо быстрее, чем обычную.