Беглов рассказал о пользе электронных виз для Петербурга и Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность введения туристических электронных виз как для города, так и для Ленинградской области в целом. Об этом он заявил, выступая на заседание координационного совета по развитию туризма в РФ, которое состоялось в Северной столице.

По словам градоначальника, электронные визы для туристов будут запущены в октябре, что увеличит приток иностранных гостей в Петербург. Беглов отметил, что петербургские власти уже давно принимают все необходимые меры по развитию туристической сферы. Смольный разрешил круизным туристам находиться в Петербурге без визы на протяжении 72 часов, а также регулярно проводит большие городские праздники, вроде «Алых парусов», которые привлекают иностранцев, пишет портал «Невские новости».

Кроме того, администрация Петербурга активно развивает отельный бизнес. Недавно было принято постановление правительства, которое стимулирует отельный бизнес – выделяется земля под строительство новых комплексов, а также происходит реставрация старых отелей. За несколько лет городские власти хотят привлечь до 12 млн туристов в год.

Отметим, что в координационном совете по развитию туризма помимо Беглова приняли участие зампредседателя правительства Ольга Голодец и замминистра экономического развития РФ Сергей Галкин.