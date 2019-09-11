Санкт-Петербург, 11 сентября. Выборы губернатора Петербурга прошли 8 сентября, в единый день голосования. Действующий временно исполняющего обязанности губернатора города Александр Беглов одержал безоговорочную победу в борьбе за пост. Депутат петербургского Закса Алексей Цивилев назвал преимущества избрания Беглова на пост главы города.

Беглов набрал 64,43% голосов избирателей по результатам обработки протоколов УИК. Еще в ходе предвыборной кампании Беглов отличился от других кандидатов тем, что активно взаимодействовал с горожанами, согласовывал с ними планы развития города, а также искал возможности привлечь дополнительные средства на реализацию проектов.

Цивилев считает, что на посту временно исполняющего обязанности губернатора Беглов показал себя как крепкий хозяйственник и политик, способный вернуть Петербург на федеральный уровень. Депутат напомнил, что Беглов является членом Совета по безопасности страны. Цивилев выразил надежду, что положение Беглова на федеральном уровне позволит ему привлечь дополнительную поддержку городу.

Тем не менее положение федерального политика не мешает Беглову заниматься самыми банальными и самыми важными проблемами Петербурга. Цивилев подчеркнул, что врио губернатора города показал, что способен погружаться в проблемы и принимать волевые решения. В качестве примеров депутат привел решение проблемы с парком Малиновка и перенос открытия станций метро перед выборами. Все это показывает, что хозяйственная часть для Беглова важнее, подчеркнул Цивилев в комментарии журналу «Слово и дело».

Особое внимание депутат обратил на активное использование Бегловым соцсетей. Цивилев отметил, что признаком наиболее успешных губернаторов на данный момент является вовлеченность в общение с гражданами в соцсетях и обратная связь.

«Самое плохое для политика – это безразличие: уметь красиво говорить, но ничего не делать, ошибаться, но не признавать ошибок. А Беглов, даже если где-то сделал что-то не так, показал себя живым человеком, и это главное для людей. Этот политик – не статуя, на которую надо молиться, а живой человек, и он сумел доказать это», — добавил депутат.

Ранее Беглов сообщил о вводе туристического сбора с иностранных туристов. Размер сборов составит 100 рублей в сутки. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы подчеркнул, что сумма незначительная, так как в других странах туристы платят гораздо больше. Однако мера позволит получить дополнительно в бюджет 3–3,5 миллиарда рублей в год.