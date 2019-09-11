Беглов рассказал о планах по развитию туристической инфраструктуры Петербурга

Санкт-Петербург, 11 сентября. Власти Санкт-Петербурга намерены и в дальнейшем развивать туристическую инфраструктуру города. Об этом заявил избранный губернатор Северной столицы Александр Беглов на полях форума Saint Petersburg Travel Hub.

В городе на Неве в среду стартовала выставочная экспозиция Saint Petersburg Travel Hub. Она организована в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) при содействии правительства Петербурга и Федерального агентства по туризму.

Мероприятие 11 сентября посетил избранный глава города. В ходе выступления на полях форума он поделился планами по развитию туристической инфраструктуры. Беглов напомнил, что город уже принял несколько постановлений, предполагающих льготы по строительству гостиниц в Северной столице. Кроме того, ведется масштабное развитие транспортной инфраструктуры, открываются новые направления, рассказал он.

В качестве примера Беглов привел открытие первого в Европе парка ощущений, детской игровой площадки для детей с ограниченными возможностями и об электронной визе, которую можно получить гораздо быстрее, чем обычную.

Избранный глава города подчеркнул, что Петербург реализует множество новых проектов, есть планы по масштабному развитию города, пишут «Невские новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области. С 1 октября 2019 года въезд в страну и выезд из нее может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.

Чтобы получить такую визу иностранный гражданин должен заполнить заявление на сайте МИД РФ за четыре дня до своего визита в Россию. Документ выдается на 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. При этом консульский сбор собираться не будет.