Беглову показали паспорт туриста на форуме Saint Petersburg Travel Hub

Санкт-Петербург, 11 сентября. Двухдневный форум Saint Petersburg Travel Hub открылся в среду конгресс-холле «Экспофорум» в Северной столице. На торжественной церемонии открытия избранный руководитель города Александр Беглов вместе с заместителем главы Кабмина Ольгой Голодец открыли стенды города.

Как отмечают «Невские новости», Беглов и Голодец ознакомились с паспортом туриста, который будет выдан каждому болельщику на первенстве Европы по футболу — 2020.

Беглов напомнил, что в Северной столице проходят такие прекрасные мероприятия, как Алые паруса и День города.

«Мы начинаем с РЖД строить скоростную дорогу. Мы развиваем Кронштадт, Пушкин, Павловск, Петергоф. Поэтому, добро пожаловать», — сказал он.

Стоит отметить, что главной целью Saint Petersburg Travel Hub является взаимодействие отечественной туристической отрасли с экспертами международного туристического бизнеса и иностранными правительственными делегациями.

Ранее Беглов сообщил о вводе туристического сбора с иностранных путешественников в Петербурге. Как отметил избранный губернатор, размер сбора составит 100 рублей в день. Он также особо подчеркнул, что сумма несущественная, поскольку в других странах туристы платят намного больше.