Число оснащенных аудиогидом автобусных маршрутов увеличилось в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 сентября. В Петербурге увеличилось число автобусных маршрутов, которые оснащены аудиогидом, сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Теперь в городе действуют 13 автобусных маршрутов, пассажиры которых могут воспользоваться бесплатной услугой аудиогида. В «Пассажиравтотрансе» подчеркнули, что такая функция является уникальной и не имеет аналогов в других городах России.

Аудиогид можно подключить в автобусах с номерами 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 54, 100, 128, 158, 181. В целом пассажиры автобусов могут получить информацию более чем о 170 достопримечательностях города. Все транспортные средства объединены проектом «Культурный маршрут».

Аудиогид в петербургских автобусах впервые появился в 2016 году. Тогда эту услугу поддерживали лишь пять маршрутов автобусов. Теперь число маршрутов с экскурсиями увеличилось, а предлагаемая информация стала обширнее. Аудиогид рассказывает не только о значимых объектах исторического центра города, но и о других районах Северной столицы.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь смартфон, наушники и бесплатное приложение. За год программой аудиогида воспользовались более 47 тысяч раз.