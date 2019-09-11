Эксперты проверили состояние реки Новая по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 11 сентября. Эксперты проверили состояние реки Новая по поручению избранного губернатора Северной столицы Александра Беглова. Об этом говорится в сообщении городского комитета по природопользованию на официальной странице в социальной сети Instagram.

Отмечается, что специалисты взяли пробы с поверхности природных вод в нескольких местах по всей протяженности реки. Уточняется, что прошедшим летом были затампонированы выпуски, по которым сточные воды с территории воздушной гавани «Пулково» отводились в указанный канал, а затем — в Новую.

Итоги анализа покажут текущее состояние реки после тампонажа, пишут «Невские новости».

В ходе проверки эксперты не зафиксировали неприятных запахов. Кроме того, они отметили прозрачность воды с отсутствием видимых загрязнений. Эксперты указали на то, что в отобранных пробах были обнаружены дафнии. Это свидетельствует о том, что объект идет на восстановление.

Все мероприятия выполняются по поручению избранного руководителя города Александра Беглова. Соответствующую задачу перед экспертами он поставил в ходе рабочего визита в Кировский район.