Беглов рассказал, как увеличить приток туристов в Петербург

Санкт-Петербург, 11 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с главами субъектов федерации рассказал о путях увеличения притока туристов в город.

Прежде всего, градоначальник отметил важность визовых послаблений. В качестве примера он привел решение Смольного отметить с 2003 года визы для круизных туристов. Таким образом гости города могут находиться в городе 72 часа без всяких виз, что, разумеется, повышает привлекательность Северной столицы. За несколько лет городские власти хотят привлечь до 12 млн туристов в год. Кроме того, играет важную роль роведение крупных мероприятий, которые также привлекают приезжих.

«У нас хорошо проходят «Алые паруса», это уже всемирный тренд. Я думаю, что тем, кто побывал на них, запоминается надолго», — отметил Александр Беглов.

Нельзя забывать и о развитии сервиса. Гостиничная сеть Петербурга каждый год расширяется. Недавно было принято постановление правительства, которое стимулирует отельный бизнес – выделяется земля под строительство новых комплексов, а также происходит реставрация старых отелей, пишет портал «Невские новости».