Санкт-Петербург, 11 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о вводе туристического сбора с иностранных туристов. Об этом он рассказал во время делового завтрака с главами субъектов России, состоявшегося в Петербурге.

Беглов сообщил о вводе туристического сбора с иностранных туристов в Петербурге. Как уточнил Беглов, размер сборов составит 100 рублей в сутки. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы подчеркнул, что сумма незначительная, так как в других странах туристы платят гораздо больше. Как считает Беглов, собранные деньги позволят развивать туристическую инфраструктуру города. Он добавил, что мера позволит получить дополнительно в бюджет 3–3,5 миллиарда рублей.

Как пишет издание «Невские новости», он пообещал направить их, в частности, на реконструкцию центральной части города, а также на развитие инфраструктуры туризма.

Ранее сообщалось, что туристический сбор в Петербурге позволит отремонтировать 77 зданий на Васильевском острове. Беглов встретился с жителями Василеостровского района. На встрече в Доме молодежи он обсудил программу благоустройства и развития района.

По словам Беглова, ожидается ремонт 77 зданий, которые находятся под охраной государства. Средства будут выделены из фонда туристического сбора с иностранных туристов. В общей сложности планируется реконструировать 255 зданий. Ранее глава Петербурга посетил особняк Бремме, он отметил, что здание находится в плачевном состоянии.

Беглов подчеркнул, что власти города должны заботиться о культурном наследии города на Неве. Отдельное внимание стоит уделить объектам деревянного зодчества.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым поддержал предложение о введении сбора для иностранных туристов в размере 100 рублей в сутки. Александр Беглов рассказал президенту, что обсудил идею туристического сбора с Минфином и Минэкономразвития России. Таким образом город может получить свыше одного миллиарда рублей в год. Врио губернатора добавил, что эти средства можно направить на реставрацию исторических зданий со сложной организацией фасада.

«Против ничего не имею», — ответил Владимир Путин.

По данным Беглова, в Петербурге около 1,4 тысячи зданий, которые являются историческим наследием. Из них более 250 имеют сложную структуру фасада.