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Беглов распорядился выплатить премии лучшим педагогам допобразования Петербурга

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Беглов распорядился выплатить премии лучшим педагогам допобразования Петербурга

Санкт-Петербург, 10 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился выплатить премию «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 50 учителям города, сообщили в пресс-службе администрации города.

Заявки на получение премии подали 116 педагогов допобразования. Награда присуждается каждый год, начиная с 2011 года.

В этом году Беглов распорядился выплатить по 100 тысяч рублей 50 лучшим учителям Петербурга.

Врио главы города ранее озвучивал свои планы поднять зарплату завучам, а также пообещал надбавку к зарплате классных руководителей в размере пять тысяч рублей.

Беглов распорядился выплатить премии лучшим педагогам допобразования Петербурга

Во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов на совещании в Смольном назвал приоритетные направления работы правительства до конца текущего года. В этот список вошли помощь «обманутым дольщикам», подготовка города к предстоящей зиме, а также разработка бюджета на ближайшие несколько лет.

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