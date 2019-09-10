Санкт-Петербург, 10 сентября. Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался перед петербуржцами о ремонте и озеленении городских дворов. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Беглова, власти города не обошли ни один район.

«Друзья, по программе благоустройства в Петербурге в этом году уже сделано порядка 500 дворов и 50 парков, скверов, зеленых зон», — констатировал он.

Врио главы города опубликовал целый список, по которому каждый горожанин может лично прийти и оценить результаты проделанной работы. Беглов указал район города и его участки, где были проделаны работы. В основном в садах и скверах были отремонтированы дорожки, ограды и газоны, высажены деревья и кусты, установлены детские и спортивные площадки, тренажеры, скамейки и урны около них.

Ранее глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин заявил, что парк Малиновка ждет масштабное благоустройство. Строительство храма, который планировали возвести в этой зоне, перенесут на выделенный правительством Петербурга участок.