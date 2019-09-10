Беглов позаботился о благоустройстве Малиновки и нашел удачное место для храма

Санкт-Петербург, 10 сентября. Парк Малиновка ждет масштабное благоустройство, строительство храма, который планировали возвести в этой зоне, перенесут на выделенный правительством Санкт-Петербурга участок. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Часть парка несколько лет назад выделили под строительство православной церкви, однако против этой инициативы выступили жители района. В текущем году правительство отменило проект, однако петербуржцы продолжали опасаться, что на зеленую территорию снова могут посягнуть.

Избранный 8 сентября губернатор города на Неве Александр Беглов пообщался с жителями района и оперативно позаботился о благоустройстве Малиновки. Он внес в Законодательное собрание проект изменений в городской закон о зеленых насаждениях, которые позволят защитить парк от любых застроек. Он также, посовещавшись с петербуржцами, принял решение перенести строительство храма в найденное удачное место.

Церковь построят на пересечении улицы Передовиков и Российского путепровода. На территории площадью свыше 27 тысяч квадратных метров, помимо храма, появится часовня, воскресная школа и колокольня.

Беглов поблагодарил горожан и представителей прихода Храма святых апостолов Петра и Павла, что удалось найти вариант, устраивающий всех.

«Спасибо им за понимание, что мы сумели решить этот сложный вопрос», — цитируют градоначальника «Невские новости».

Как отметил глава Красногвардейского района, теперь стоит задача благоустроить парк Малиновка. Разумишкин обратил внимание, что парк не заброшен и пользуется популярностью у горожан, становится местом проведения мероприятий. Однако некоторые моменты в Малиновке требуют серьезной проработки.

Масштабная реконструкция, по его словам, запланирована на 2020 год.

«Это будет не просто благоустройство, парк станет новым и современным. Мы будем советоваться и с жителями, и с активистами, и с урбанистами», — уточнил он.

Напомним, в минувшее воскресенье в РФ состоялся единый день голосования. В городе на Неве выбирали нового губернатора. Как сообщили ранее в горизбиркоме, Беглов набрал 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,84% голосов. Следом идет Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.

На совещании в Смольном во вторник Беглов назвал приоритетные направления работы правительства до конца текущего года. Среди них — подготовка бюджета на ближайшие несколько лет, подготовка города к предстоящей зиме, а также помощь «обманутым дольщикам». Кроме того, он призвал правительство продолжать работу по сдерживанию роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).