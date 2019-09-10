Доходы бюджета Петербурга в 2019 году вырастут на 37,5 миллиарда рублей

Санкт-Петербурга, 10 сентября. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с членами городского правительства осеннюю корректировку бюджета.

В ходе заседания в Смольном был рассмотрен проект о внесении изменений в закон о бюджете Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

По словам главы комитета финансов Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова, доходная часть городского бюджета в 2019 году увеличится на 37,5 миллиардов рублей. С учетом корректировки доходы бюджета Петербурга в нынешнем году составят 629,3 миллиардов рублей.

Корабельников отметил, что доходы бюджета в 2019 году вырастут за счет увеличения налоговых поступлений и взыскания недоимок по налогам, которые невозможно было прогнозировать в начале года. Он также добавил, что прогнозируемые доходы бюджета Петербурга в 2020 году составят 599,8 миллиардов рублей.