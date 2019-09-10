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Беглов поздравил петербуржцев с Днем промышленности города

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Беглов поздравил петербуржцев с Днем промышленности города

Санкт-Петербург, 10 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей и гостей Северной столицы с Днем промышленности города. 

Беглов обратил особое внимание на то, что в настоящие дни Петербург играет весомое значение для развития производственных отраслей России. Северная столица является лидером в энергетическом и электротехническом машиностроении. Врио губернатора указал на успехи Санкт-Петербурга в судостроении, приборостроении, фармацевтике, телекоммуникационных и информационных технологиях.

Врио губернатора Петербурга заявил, что работники промышленной сферы Петербурга занимаются «очень важным и нужным трудом».

«Санкт-Петербург всегда был и остается ведущим индустриальным центром, флагманом отечественной промышленности. Здесь были построены первые в стране пароходы, броненосцы, поезда», — подчеркивается в поздравительном сообщении.

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