Беглов поздравил петербуржцев с Днем промышленности города

Санкт-Петербург, 10 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей и гостей Северной столицы с Днем промышленности города.

Беглов обратил особое внимание на то, что в настоящие дни Петербург играет весомое значение для развития производственных отраслей России. Северная столица является лидером в энергетическом и электротехническом машиностроении. Врио губернатора указал на успехи Санкт-Петербурга в судостроении, приборостроении, фармацевтике, телекоммуникационных и информационных технологиях.

Врио губернатора Петербурга заявил, что работники промышленной сферы Петербурга занимаются «очень важным и нужным трудом».