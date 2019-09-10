Эксперт высоко оценил прозрачность губернаторских выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 сентября. Губернаторские выборы в Петербурге прошли максимально чисто и прозрачно. Об этом сообщил председатель совета муниципальных образований Всеволод Беликов.

Напомним, 8 сентября в единый день голосования петербуржцы выбирали губернатора и муниципальных депутатов. По данным горизбиркома Северной столицы, на муниципальных выборах зафиксировали 175 жалоб. Губернаторские выборы прошли без существенных нарушений. По их итогам победил Александр Беглов, набравший 64,45% голосов.

По словам Беликова, большое количество нарушений на муниципальных выборах можно объяснить значительным количеством кандидатов. Он рассказал, что на 1,5 тысячи мандатов претендовали 6 тысяч человек. Эксперт подчеркнул, что у всех этих людей абсолютно разная мотивация и разное личностное видение. Но, по словам Беликова, при массиве в 6 тысяч кандидатов жалобы были неизбежны.

«Все, кто приезжал в качестве наблюдателей, могли заметить, что нарушения имели несерьезный характер, многие были надуманные, часть и вовсе фальсифицированные», — рассказал председатель совета МО.

Как отметил эксперт, цель фальсификаций о нарушениях на выборах — подогреть интерес к определенным личностям. Этот метод мог использовать председатель петербургского Закса Вячеслав Макаров, ведь большинство жалоб зафиксировали в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, являющихся его «вотчиной», пишет «Инфореактор». При этом сам Макаров на вопросы о причастности к нарушениям на муниципальных выборах не отвечает.

Также эксперт призвал четко разделять губернаторские и муниципальные выборы, прошедшие в Петербурге.

«У нас разные избирательные комиссии, разные законы и разные цели. Их нельзя даже сравнивать. Всем понятно, что губернаторская кампания — это губернаторская кампания. Она прошла спокойно, это подтверждают все и даже оппозиция», — подчеркнул Беликов.

Отметим, что «оппозиция» попыталась дискредитировать честный избирательный процесс и распространяла в сети фейки о «нарушениях» на голосовании в Петербурге. Особенно активно в этом деле проявили себя Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.