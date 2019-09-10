Беглов расставил приоритеты в работе правительства Петербурга до конца 2019 года

Санкт-Петербург, 10 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов на совещании в Смольном назвал приоритетные направления работы правительства до конца текущего года.

Как отметил Беглов, главные задачи до конца 2019 года — подготовка бюджета на ближайшие несколько лет, подготовка города к предстоящей зиме, а также помощь «обманутым дольщикам», пишут «Невские новости».

Кроме того, врио руководителя города призвал правительство продолжать работу по сдерживанию роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Ранее избранный глава Петербурга Беглов призвал чиновников не сокращать темпы работы и выполнять взятые на себя обязательства. Он обратился с каждому члену правительства с просьбой проработать направления своей работы.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В Северной столице выбирали нового руководителя города. Как сообщили ранее в горизбиркоме, Беглов набрал 64,45% голосов по окончании обработки всех бюллетеней, за исключением данных цифровых участков. Вторую строчку заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,84% голосов избирателей. Тройку замкнул Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01% голосов петербуржцев.

Как отметил политолог Алексей Ломов, Беглов своим примером доказал, что достоин победы на выборах, поскольку с его приходом в городе многие процессы сдвинулись с места.