Беглов призвал вице-губернаторов Митянину и Батанова работать больше и тщательней

Санкт-Петербург, 10 сентября. Временно исполняющий обязанности руководителя Петербурга Александр Беглов на заседании с членами правительства призвал их в дальнейшем работать еще больше. Об этом сообщает корреспондент «Невских новостей».

Большую часть разговора Беглов уделил вице-губернаторам Анне Митяниной и Эдуарду Батанову. Избранный губернатор Северной столицы поблагодарил чиновников за проделанную работу, но обратил внимание на то, что этого мало и работать необходимо больше и более тщательно.

«Нам жители нашего города доверили, теперь надо, не раскачиваясь, воплотить нашу программу в жизнь», — указал Беглов.

Ранее Беглов поручил учесть мнение местных жителей при благоустройстве парка Малиновка в Красногвардейском районе.