Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Беглов призвал вице-губернаторов Митянину и Батанова работать больше и тщательней

193
0 Оставить комментарий

Беглов призвал вице-губернаторов Митянину и Батанова работать больше и тщательней

Санкт-Петербург, 10 сентября. Временно исполняющий обязанности руководителя Петербурга Александр Беглов на заседании с членами правительства призвал их в дальнейшем работать еще больше. Об этом сообщает корреспондент «Невских новостей».

Большую часть разговора Беглов уделил вице-губернаторам Анне Митяниной и Эдуарду Батанову. Избранный губернатор Северной столицы поблагодарил чиновников за проделанную работу, но обратил внимание на то, что этого мало и работать необходимо больше и более тщательно.

«Нам жители нашего города доверили, теперь надо, не раскачиваясь, воплотить нашу программу в жизнь», — указал Беглов.

Ранее Беглов поручил учесть мнение местных жителей при благоустройстве парка Малиновка в Красногвардейском районе.

infox - new
Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров