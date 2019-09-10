Беглов поручил учесть мнение петербуржцев при благоустройстве парка Малиновка

Санкт-Петербург, 10 сентября. Мнение местных жителей необходимо учесть при благоустройстве парка Малиновка в Красногвардейском районе, соответствующее поручение временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов дал на совещании в Смольном во вторник.

После заседания поручение прокомментировал глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин. Он отметил, что после благоустройства парк Малиновка станет новым и современным. Разумишкин подчеркнул, что на этапе проектирования будет учтено мнение общественности.

«Это будет не просто благоустройство, парк станет новым и современным. Мы будем советоваться и с жителями, и с активистами, и с урбанистами», — приводят слова Разумишкина «Невские новости».

Глава Красногвардейского района добавил, что точные сроки благоустройства будут определены после того, как проект парка будет утвержден.

Ранее Беглов побывал в Малиновке и пообщался с жителями района насчет строительства храма. Петербуржцы выступили против строительства храма в парке и попросили Беглова заняться благоустройством и озеленением территории. Глава города откликнулся на просьбы горожан, подчеркнув, что отмена строительства храма сделает Петербург комфортнее.

Строительство храма святых апостолов Петра и Павла, который изначально планировали построить в Малиновке, перенесли на другую площадку. Сооружение построят на пересечении Передовиков и Российского путепровода. Помимо самой церкви, на месте планируют построить часовню, колокольню и воскресную школу.