Санкт-Петербург, 10 сентября. Глава Петербурга Александр Беглов и члены правительства собрались на заседании в Смольном, где обсудили бюджет. Заседание прошло во вторник, 10 сентября.

Беглов рассказал о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса. Участники мероприятия коснулись вопросов поддержки малого и среднего бизнеса. Как пишет издание «Невские новости», Беглов отметил, что необходимо поддерживать малый и средний бизнес. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы поручил к вечеру разработать поправки, направленные на поддержку бизнеса. Одно из тем, вынесенных на обсуждение, стало внесение поправок в городской закон о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Беглов обсудил с членами правительства дополнительные доходы в размере 37,5 миллиарда рублей.

Ранее Беглов сообщил, что малый бизнес приносит Петербургу 30% налогов. Он отметил, что в этой сфере работает порядка 400 тысяч организаций. Градоначальник на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства сказал, что 400 тысяч предприятий дают рабочие места миллиону человек.

Порядка 37% малого бизнеса в Петербурге занимается торговлей, 10% — строительством, почти 7% — обрабатывающей промышленностью. Малый бизнес приносит городу 30% налогов, добавил Беглов.

«Для нас это важно. Я встречаюсь с представителями промышленности. Мы договариваемся, чтобы больше заказов переходило малому и среднему бизнесу», — сказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что Беглов встретился с коллективом «Балтийского завода» в Петербурге. Ему рассказали о строительстве атомных ледоколов.

Кроме того, Беглов сообщил о создании электронного магазина для работы представителей малого и среднего бизнеса. Градоначальник подчеркнул, что одна из самых главных целей магазина — наблюдать, куда уходят средства и каким поставщикам. По словам Беглова, важен и тот факт, что в магазине сразу можно понять, из Петербурга ли поставщик или нет. Глава города призвал продолжить работу по развитию малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на заседании был принят проект постановления по внесению изменений в законодательство Петербурга в целях поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, речь идет о сокращении срока заключения сделки.

Как пишет «Газета.ru», центр «Мой бизнес» для поддержки предпринимателей планируют создать в Дагестане.