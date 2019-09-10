В епархии Петербурга рассказали, как город готовится к крестному ходу

Санкт-Петербург, 10 сентября. Представители Санкт-Петербургской епархии рассказали, как Северная столица готовится к празднованию дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Одним из ключевых событий торжественного дня станет крестный ход, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского празднуется 12 сентября. В честь этого события участники крестного хода пройдут по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской Лавре

«Это традиционное событие для нашего города. Эта традиция существовала до 1921 года. И крестный ход был возрожден в 2013 году. Будут принимать участие представители духовенства, паломники из других регионов и даже впервые будут паломники из Сербии. Перед началом волонтеры раздадут маленькие иконки. В начале колонны понесут икону Казанской Божией Матери. И уже на площади Александра Невского начнутся торжества. Мы приглашаем всех участвовать в крестном ходе, всех, кто разделяет наши ценности, независимо, верующий человек или нет», — рассказал протоиерей Константин Головатский (клирик Казанского собора, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии).

Начнутся торжества в 9.00 литургией в Казанском соборе, которую отслужит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 10.00 в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры пройдет праздничная литургия. В 11.00 состоится общегородской крестный ход по Невскому проспекту. В полдень у Александро-Невской Лавры начнутся праздничные мероприятия: молебен, возложение цветов к памятнику Александра Невского. Также в программе празднования приветствие официальных лиц и чествование ветеранов Великой Отечественной войны. В 13.00 начнется праздничный концерт. Завершится праздник парадом и прохождением роты почетного караула.

Напомним, 12 сентября 1724 года основатель Петербурга Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи благоверного Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Считается, что так город на Неве обрел своего небесного покровителя.

Ранее сообщалось, что в связи с крестным ходом 12 сентября прекратится движение троллейбусов по Невскому проспекту. Отрезок главной улицы Северной столицы от Казанской улицы до площади Александра Невского перекроют с 10.30 до 13.30, передает «Комсомольская правда — Петербург».