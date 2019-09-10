Наблюдатели рассказали о нарушениях со стороны оппозиции на участках в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 сентября. Наблюдатели рассказали о нарушениях со стороны оппозиции, зафиксированных на некоторых избирательных участках в Петербурге.

Как пишут «Невские новости», на участке №241 зафиксировали, что рядом с избирательной урной «валялся» бюллетень с перечнем представителей партии «Яблоко», что само по себе является нарушением. По указанному поводу делались замечания, в результате бюллетень убрали, но он иногда все равно попадался на глаза. Как считают наблюдатели, бюллетень был рассчитан на неопределившихся избирателей. К примеру, некоторые петербуржцы приходили на участок и просили подсказать, за кого отдать свой голос.

По данным издания, на участке №2249 неизвестный мужчина с косичкой забрал четыре бюллетеня, а спустя 15 минут принес их обратно и бросил в урну. При этом мужчина заявил, что дома хотел изучить информацию про кандидатов.

Кроме того, в МО Гражданское избирался некий представитель партии «Яблоко» Александр Гребенкин, который устроил скандал на избирательном участке. Наблюдатели указали на тот факт, что мужчина закатывал истерику, вызывал полицию. По их мнению, скандал являлся самоцелью мужчины.

На участках №241 и №240 кандидаты Ярослава Кострова (координирует движение «Центральный район за комфортную среду обитания») тянули время, чтобы подсчет был завершен, видимо, к утру. В результате Елена Мишкина несколько раз заставляла комиссию все пересчитывать.

Наблюдатель «Невских новостей» увидела, как на участке №240 на стену перенесли цифры. На резонный вопрос, можно ли их сверить с журналами, глава избирательного участка ответил отказом.

Напомним, в прошедшее воскресенье в России в единый день голосования прошли выборы разного уровня. В Петербурге выбирали муниципальных депутатов и губернатора. Окончательная явка избирателей на выборах составила 41,2%.

На работу избирательных комиссий в Северной столице поступило суммарно 181 жалоба, при этом только шесть из них касались губернаторских выборов. Другие относились к процессу избрания муниципальных депутатов. Примечательно, что большинство из них связаны с так называемой «оппозицией». Особенно активно помешать проведению выборов в Северной столице пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.