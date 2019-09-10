Правительство Петербурга утвердило новую площадку для строительства храма

Санкт-Петербург, 10 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и члены правительства утвердили другую площадку для строительства церкви для Храма святых апостолов Петра и Павла. Правительство одобрило идею выделить участок для строительства церкви на улице Передовиков.

Изначально церковь собирались строить в парке Малиновка. Теперь храм возведут на пересечении Передовиков и Российского путепровода. Помимо самой церкви, на месте планируют построить часовню, колокольню и воскресную школу.

Срок реализации проекта составляет 120 месяцев, то есть десять лет.