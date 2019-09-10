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Беглов провел совещание с петербургским правительством

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Беглов провел совещание с петербургским правительством

Санкт-Петербург, 10 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел с правительством совещание в Смольном. На повестке дня стоят вопросы, связанные с бюджетом города и строительством.

Участники заседания рассмотрели проект постановления, касающегося внесения изменений в бюджет Петербурга на 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов.

Правки, которые планируется внести в бюджет, направлены на отражение в бюджете дополнительных доходов в размере 37,5 миллиарда рублей. В том числе за счет увеличения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета — 15,5 миллиарда рублей. Изменения также затронут расходную часть.

Беглов провел совещание с петербургским правительством

Общий объем доходов бюджета на 2019 год увеличивается на 6,3% от первоначальной суммы, сообщили «Невские новости».

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Источник: Невские новости
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