Петербурженка кремировала сына, а тот пришел домой через полтора месяца

Санкт-Петербург, 10 сентября. Пенсионерка из Северной столицы пришла в отдел полиции с просьбой прекратить поиски ее сына 1976 года рождения, поскольку тот вернулся домой после долгого отсутствия, за время которого женщина даже успела проводить его в последний путь.

Как оказалось, мужчина не стал жертвой преступления — он страдает психическим заболеванием, пишут «Невские новости».

По словам жительницы Петербурга, через полтора месяца после пропажи сына в морге Фрунзенского района она опознала его по трупу, который ей показали. Пенсионерке передали тело, после чего она кремировала и похоронила сына. Более того, она получила свидетельство о его смерти.

Однако ее настоящий сын, бесследно исчезнув, в течение этого времени жил в районе метрополитена «Ленинский проспект», ночевать оставался на улицах и в подъездах. По словам мужчины, в эти дни он рассуждал о смысле жизни.

В настоящее время семье предстоит восстановить документы.