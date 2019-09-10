Петербург обрел достойного хозяина в лице Беглова, уверены горожане

Победа Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга свидетельствует о его широкой поддержке со стороны жителей города. Прошедшие 8 сентября выборы получились более захватывающим, чем аналогичное событие в 2014 году. Петербург получил своего пятого губернатора в упорной борьбе.

В начале предвыборной кампании деятельность штаба Беглова привлекла внимание избирателей. Предвыборный штаб врио губернатора, благодаря также и правильной стратегии, довел дело до победы.

За 10 месяцев своей работы на посту врио губернатора Беглов показал себя отличным хозяйственником. С самого начала предвыборной кампании Беглов завоевал доверие петербуржцев своими четкими действиями. В итоге явка горожан на выборы отобразила действительность — Беглов одержал убедительную победу.

Отметим, что деятельность Беглова одобряет и президент РФ Владимир Путин. 21 июля на встрече с врио губернатора глава российского государства похвалил тарифную реформу, проводимую в городе, и поставил ее в пример другим регионам.

Петербуржцы ценят дела вперед слов. А Беглов, как известно, является человеком, не бросающим слова на ветер. После победы на выборах Беглов будет делать большой упор на социальные объекты. Прежде всего, это школы, поликлиники, детские сады и развитие транспортной инфраструктуры, а также развитие метро. Глава города уже заявил, что в ближайшие пять лет ожидается открытие семи станций метро.

В том, что Беглов пользуется огромной поддержкой среди петербуржцев, можно убедиться даже по комментариям жителей города в соцсетях. Известно, что новый глава Северной столицы активно ведет страничку в соцсети «ВКонтакте», где отвечает на все комментарии.

После итогов выборов Беглов поблагодарил петербуржцев. Горожане не остались в стороне.

«Мои поздравления! Вы — лучший губернатор,что когда-либо был в этом городе. Спасибо Вам!», «Поздравляем! За 10 месяцев в городе многое изменилось в лучшую сторону, ждем дальнейших перемен!», — пишут петербуржцы новому губернатору.

«Добрый день! Поздравляем Вас с победой на выборах! Мы очень рады, тому, что у нашего города теперь есть достойный хозяин! Удачи Вам в вашем благородном деле!!!», «Надеемся и верим Вам!!»

«Поздравляем, ждем новых кадровых решений и новых свершений в нашем городе!»

«Поздравляю с победой, верю что оправдаете наше доверие!», «Заслуженная победа, Александр Дмитриевич! Поздравляю!».

8 сентября городе на Неве выбирали нового губернатора. По данным горизбиркома, самовыдвиженец набрал на губернаторских выборах в Петербурге 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, набравшая 16,84% голосов. Следом идет Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.