Члену ОПГ Навального Шуршеву померещилась подмена бюллетеней в «Екатерингофском»

Санкт-Петербург, 10 сентября. Александру Шуршеву, являющемуся главой петербургского штаба опального блогера Алексея Навального, почудилось, что в полиции была якобы произведена подмена бюллетеней с голосами избирателей. Своим лживым заявлением он попытался оправдать поражение на выборах в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский».

В своем Twitter Шуршев утверждает, что на УИК 60 заменили бюллетени перед процедурой подсчета голосов. По его словам, днем бюллетени хранились в полиции, однако «теперь они ровненькие, совсем не мятые, с одинаковыми отметками, которые идут подряд».

Непризнанные Шуршевым бюллетени стоили, по его оценке, четырех мандатов петербургской команды Навального. Глава петербургского штаба так называемого «ФБК» винит в пересчете бюллетеней в «Екатерингофском» одного из лидирующих кандидатов по округу. При этом Шуршев не счел важным акцентировать внимание на том, что за день до этого на пересчете бюллетеней настаивала член комиссии с правом решающего голоса из союзного ему «Яблока».

Стоит отметить, что Шуршев и ранее отличался весьма неадекватным поведением. Так, незадолго до дня проведения выборов ему почудилось, что его фото на стенде избирательной комиссии якобы «отфотошоплено». Тогда действующим депутатам от округа пришлось напомнить ему о цветопередаче при печати.

Кроме того, в день единого голосования глава петербургского штаба ОПГ Навального начал распространять слухи о том, что на него якобы напали и облили зеленкой. Фейк Шуршева сразу же разоблачил глава Горизбиркома Виктор Миненко. Бюллетени, которые следователи в день тишины изъяли в петербургском штабе Навального, также оказались фейковыми. Шуршев так и не счел нужным объяснить, где их планировали использовать.