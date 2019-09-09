Крестный ход изменит маршрут троллейбусов в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 9 сентября. Движение троллейбусов будет прекращено по Невскому проспекту 12 сентября, сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Причиной закрытия движения стал Крестный ход.

По информации организации, ограничения движения троллейбусов коснутся участка дороги от Кафедрального собора до площади Александра Невского. При закрытии участка троллейбусы будут идти по измененному маршруту.

В основном движение троллейбусов будет изменено в первой половине дня. При этом при закрытии Невского проспекта у Литейного проспекта троллейбусы с номером 3, 8, 15 приостанавливают движение на период прохода колонны.