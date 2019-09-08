Председатель петербургской УИК №1809 опроверг сообщения о вбросе бюллетеней

Санкт-Петербург, 8 сентября. Председатель УИК №1809 Александр Шумилов опроверг фейковые сообщения о «вбросе» на участке на выборах в Петербурге.

Ранее в Сети появились сообщения, что на участке УИК №1809 наблюдатели от «Единой России» якобы бросили в урну две пачки с бюллетенями.

Шумилов отметил, что факт вброса устанавливается после окончания голосования. После завершения голосования все урны открывают при наблюдателях и членах комиссии, после идет подсчет бюллетеней и, если количество листков оказывается больше, чем число избирателей, голоса аннулируют. Председатель УИК подчеркнул, что вброса не было.

Он назвал пожаловавшуюся на «вброс» девушку провокатором. Шумилов сообщил, что на коллегиальном совете с членами комиссии вброса никто не зафиксировал.

При этом председатель УИК видел другой инцидент. По его словам, некий член комиссии с правом совещательного голоса подошел к кидавшему бюллетень избирателю и схватил его за руку, выдернул листок. Мужчина объяснил это тем, что ему надо опломбировать бюллетень, сообщили «Невские новости». При этом соответствующих полномочий у него не было, за что был удален с УИК.

Напомним, выборы в Петербурге проходят в единый день голосования 8 сентября. По информации горизбиркома, голосование проходит спокойно, в штатном режиме. При этом член горизбиркома Юрий Кузьмин отметил, что Петербургская избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках на выборах.

Стоит отметить, что «оппозиционеры» пытаются сорвать выборы в Северной столице. Речь идет об Ольге Гусевой, Борисе Вишневском, Андрее Пивоварове, Максиме Резнике и Красимире Врански.