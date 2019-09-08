Глава УИК №932 опровергла данные о «нарушении» тайны голосования в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Председатель УИК №932 Ирина Кивимейстер опровергла сообщения о «нарушении» тайны голосования на выборах в Петербурге.

Ранее в Сети распространились сообщения, что на участке УИК №932 якобы была нарушена тайна голосования: избирателей просят заполнять бюллетени не в специальной кабинке, а за столом.

Кивимейстер, комментируя эту информацию, заявила, что тайна голосования ни в коем случае не нарушается. По ее словам, в кабинки могут зайти все желающие. Председатель УИК №932 пояснила, что многим избирателям тяжело стоять, поэтому для них поставили столы.

По ее словам, изначально камеры были направлены на столы, но потом их быстро переставили, чтобы столы находились вне досягаемости камер, сообщили «Невские новости».

Наблюдатели, отвечая на вопрос, были ли нарушения на участке, заявили, что все проходит в соответствии с законом и никаких нарушений не увидели.

Выборы в Петербурге проходят в единый день голосования 8 сентября. Жителям Северной столицы предстоит выбрать будущих муниципальных депутатов и губернатора. Как отметили в горизбиркоме, все проходит в штатом режиме и в соответствии с законом.

Выборы в Северной столице проходят спокойно, но «оппозиционеры» пытаются их сорвать. Речь идет о главе петербургского штаба скандального блогера Алексея Навального Ольге Гусевой, лидере «Красивого Петербурга» Красимире Врански, депутате петербургского Закса Максиме Резнике, бывшем председателе «Открытой России» Андрее Пивоварове и руководителе партии «Яблоко» в Заксе Петербурга Борисе Вишневском.