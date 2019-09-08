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Явка на выборы в Петербурге превысила 16% по состоянию на 15.00

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Явка на выборы в Петербурге превысила 16% по состоянию на 15.00

Санкт-Петербург, 8 сентября. Явка на выборы в Петербурге по состоянию на 15.00 составила более 16%, сообщили в городском избиркоме.

Член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что в воскресенье до 15.00 проголосовали 615 856 человек, что составляет 16,26%.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Петербурге проходят выборы муниципальных депутатов и губернатора Северной столицы. Кроме того, петербуржцам предлагают проголосовать за идеи для Арт-парка.

В горизбиркоме отметили, что выборы проходят организованно и в штатном режиме. На каждом избирательном участке находятся общественные наблюдатели.

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Источник: Невские новости
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