Оппозиция пытается найти «нарушения» в любых действиях петербуржцев на выборах

Санкт-Петербург, 8 сентября. Представители оппозиции хватаются за все в попытках отыскать «нарушения» на выборах в Петербурге, отметили «Невские новости».

В Сети распространился видеоролик, на котором зафиксировано, как избиратель опустил в урну для голосования несколько бюллетеней. Сообщается, что это произошло в четвертом округе Пушкина.

Информацию о «нарушении» мгновенно подхватили оппозиционеры и стали активно распространять ее на своих площадках.

В действительности мужчина мог элементарно опустить бюллетень за своего родственника или просто ошибиться, не зная, что лист-опросник про Арт-парку необходимо класть в другую урну. Однако оппозиция не задумывается на этот счет, и незначительную единичную оплошность использует как повод для распространения этого «страшного нарушения» в социальных сетях.

В горизбиркоме Петербурга подтвердили, что выборы проходят в штатном режиме, весомых нарушений зафиксировано не было. В этих условиях оппозиции приходится хвататься за любую возможность, чтобы гнуть свою линию. Либералы даже не чураются распространять фейковые видео из других городов, показывая ситуацию, которая не соответствует действительности.

Выборы в Северной столице проходят спокойно, но «оппозиционеры» пытаются их сорвать. Речь идет о главе петербургского штаба скандального блогера Алексея Навального Ольге Гусевой, лидере «Красивого Петербурга» Красимире Врански, депутате петербургского Закса Максиме Резнике, бывшем председателе «Открытой России» Андрее Пивоварове и руководителе партии «Яблоко» в Заксе Петербурга Борисе Вишневском.

Напомним, в единый день голосования в Петербурге проходят выборы муниципальных депутатов и губернатора города. Также жителям Северной столицы предлагают пройти опрос касательно идей для Арт-парка.