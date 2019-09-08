Политолог прогнозирует увеличение явки избирателей в Петербурге к вечеру 8 сентября

Санкт-Петербург, 8 сентября. Ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, политолог Станислав Еремеев считает, что явка избирателей на выборах в Петербурге возрастет во второй половине дня, передает Федеральное агентство новостей.

Еремеев отметил, что выборы губернатора Петербурга проходят спокойно.

«Если смотреть по сообщениям Корпуса наблюдателей со всех многочисленных наших участков, каких-то серьезных аномалий нет, — констатировал политолог. — Все в рабочей схеме. Активность пока невысокая — это тоже надо отметить. Но погода хорошая, может быть, что называется, еще не дошли».

При этом ректор ЛГУ имени Пушкина напомнил, какой резонанс в обществе вызвала идея открытия избирательных участков вне Петербурга.

«Было много шума, крика по открытию участков на территории Ленинградской области. Уже у нас есть информация, что там на этих участках Мшинской уже огромные очереди. Люди возмущены, что мало развернуто. А как вы помните, как раз вокруг этого демократическая общественность сгущалась зачем, мол, участки. Просто надо понимать, что сентябрь, хорошая погода - в Питере солнца не так много в это время, грибная пора - конечно, многие петербуржцы отправились за город. Поэтому, я думаю, картинка с явкой принципиально изменится ко второй половине дня, когда люди будут возвращаться в город со своих дачных участков и так далее».

Еремеев отметил, что под пристальным вниманием до конца единого дня голосования будет оставаться явка избирателей.

«Ситуация на участках находится под контролем Корпуса наблюдателей — как от Общественной палаты, так и от политических сил. В связи с тем, что губернаторская кампания совпала с муниципальной кампанией, большое число наблюдателей от кандидатов, преимущественно муниципальные. Поэтому здесь рождаются недопонимания, но они рабочего порядка и обусловлены тем, что на избирательных участках некоторых районов количество наблюдателей больше, чем членов избирательной комиссии, и толкотня идет. В целом я сказал бы так: в Питере в соответствии с тем, что мы и ожидали от петербуржцев, — цивилизованное корректное голосование, и серьезных эксцессов пока не наблюдали. По крайней мере, в Общественную палату Санкт-Петербурга жалоб не поступало».

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. С 8.00 до 20.00 по московскому времени петербуржцы могут проголосовать за губернатора города и за депутатов местного самоуправления. Голосование проходит без нарушений. Любые попытки провокаций сотрудниками УИК оперативно пресекаются.