Видео «вбросов» на выборах в Петербурге было снято в Дагестане три года назад



Санкт-Петербург, 8 сентября. В Петербурге начали распространяться фейковые видео «вброса» бюллетеней на избирательных участках.

В одном из роликов видно, как некий мужчина забрасывает в урну целые стопки бюллетеней, однако сделано оно было не в Петербурге, а в Каспийске (Дагестан), и не 8 сентября, а в 2016 году.

Это уже не первое фейковое видео, призванное продемонстрировать нарушения на выборах в Петербурге. Ранее в соцсетях появился ролик, на котором белый микроавтобус подвозит избирателей до участков. Как и в случае с роликом о вбросе бюллетеней, он был сделан в другое время и в другом месте. Предположительно съемка велась в марте 2018 года в городе Армавир (Краснодарский край). Отметим, что особо активно помешать проведению выборов в Петербурге пытаются Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Напомним, что избирательные участки открылись по всему городу в 8.00. В единый день голосования петербуржцы выбирают муниципальных депутатов, а также губернатора города. На данный пост претендуют три кандидата — Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова.

Проголосовать можно как на избирательном участке (определяется по месту регистрации), так и на дому. Последний вариант предназначен для граждан, которые по состоянию здоровья не могут явиться на участок лично.

