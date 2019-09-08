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Синоптики пообещали петербуржцам небывалую жару после выборов

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Синоптики пообещали петербуржцам небывалую жару после выборов

Санкт-Петербург, 8 сентября. Рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды, сообщили синоптики.

Начало сентября выдалось в Северной столице сухим и теплым. 9 сентября температура воздуха составит 23 градусов, ожидается солнечная погода.

Уже во вторник в Петербург придет небывалая жара для осени, столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов тепла. В ночное время суток температура составит 13-15 градусов тепла.

Ветер подует с юго-востока, атмосферное давление будет в пределах нормы. С 11 сентября в городе постепенно начнет холодать, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

8 сентября в единый день голосования в России проходят выборы разного уровня. В Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления.

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