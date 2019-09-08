В УИК №53 опровергли слухи о подвозе избирателей на участок

Санкт-Петербург, 8 сентября. Представитель избирательной комиссии №53 в Адмиралтейском районе Петербурга опроверг слухи о подвозе избирателей на участок.

По его словам, видео, на котором изображен белый микроавтобус, якобы везущий избирателей, на самом деле является фейком. В этом нетрудно убедиться, если внимательно посмотреть на кадры. Ролик снят явно в другом месте и в другое время. Предположительно съемка велась в марте 2018 года в городе Армавир.

«Там видно, что забор не наш, не нашего участка. А у нас пятьдесят третий», — пояснили порталу «Невские новости».

Представитель избиркома добавил, что голосование проходит без нарушений, что могут подтвердить наблюдатели. Напомним, что избирательные участки открылись по всему городу в 8.00. В единый день голосования петербуржцы выбирают муниципальных депутатов, а также губернатора города. На данный пост претендуют три кандидата — Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова.

Проголосовать можно как на избирательном участке (определяется по месту регистрации), так и на дому. Последний вариант предназначен для граждан, которые по состоянию здоровья не могут явиться на участок лично.