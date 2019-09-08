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Петербуржцы на избирательных участках голосуют за концепцию арт-парка

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Петербуржцы на избирательных участках голосуют за концепцию арт-парка

Санкт-Петербург, 8 сентября. Петербуржцам на избирательных участках предложили проголосовать за концепцию арт-парка на проспекте Добролюбова.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге выбирают губернатора и депутатов местного самоуправления. Горожане после голосования за своего кандидата могут заполнить бюллетени с вопросами о тематическом наполнении арт-парка.

Петербуржцам предстоит определить, каким будет арт-парк «Тучков буян», пишут «Невские новости». Здесь могут построить ледовый каток, ботанический сад, фонтаны и организовать открытую сцену для концертов.

В общественном пространстве предлагается разместить детский городок, ресторанную аллею и парк скульптур. Название арт-парка выбрали по результатам онлайн-голосования, большинство респондентов отдали предпочтение «Тучкову буяну».

Выборы в Петербурге хорошо организованы и проходят в праздничной атмосфере. Наблюдатели подтверждают открытость и чистоту голосования.

Ранее сообщалось, что депутат Заксобрания Петербурга Анастасия Мельникова и спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже проголосовали за своих кандидатов.

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