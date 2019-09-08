Явка на выборах в Петербурге на 12 часов составила более 6%

Санкт-Петербург, 8 сентября. Явка на выборах губернатора Петербурга на 12 часов дня по московскому времени составила 6,61%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Кузьмин отметил, что на 12 дня по московскому времени на выборах в Петербурге не было зафиксировано нарушений — голосование проходит в штатном режиме.

«Количество избирателей, принявших участие в выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга, на 12 часов составило 249 тысяч 830 человека, — сообщил член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. — Процент избирателей, принявших участие в выборах от общего числа, 6,61%».

Он добавил, что все сообщения о возможных нарушениях рассматриваются комиссией. В подавляющем большинстве эти случаи оказываются недостоверными.

«В частности, было несколько сообщений о незаконном участии в выборах военнослужащих, — привел пример Кузьмин. — На самом деле, на участок приходили военные, проходящие службу. По закону они имеют право голосовать. То, что военнослужащие ходят на выборы коллективно, это не является нарушением».

Не подтвердились и сообщения о якобы вбросе бюллетеней. Представленное в качестве «доказательства» видео оказалось снято в 2016 году в Нижнем Новгороде.

«Мы видим, что это не Санкт-Петербург, это не настоящее время, — отметил Кузьмин. — То есть это откровенный фейк».

8 сентября в России проходит единый день голосования. С восьми часов утра на участки активно приходят избиратели, желающие выразить свою гражданскую позицию. Голосование проходит без нарушений. Любые попытки провокаций сотрудниками УИК оперативно пресекаются.

Однако прозрачность и честность голосования нравится не всем. Сорвать выборы особенно активно пытались представители так называемой оппозиции — Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.