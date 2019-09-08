Режиссер Месхиев высоко оценил подготовку Петербурга к выборам 8 сентября

Санкт-Петербург, 8 сентября. Режиссер и продюсер Дмитрий Месхиев раскритиковал действия провокаторов, которые пытаются сорвать выборы в воскресенье, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Продюсер подчеркнул, что считает выборы чрезвычайно важным событием. Он добавил, что пойдет голосовать не один — вместе с женой. Месхиев отметил, что город хорошо подготовлен к выборам, обстановка благоприятная.

«Что касается разного рода провокаций, то могу сказать, что я резко отрицательно отношусь к провокациям, — констатировал режиссер. — Считаю, что провокации — это попытка зомбирования сознания людей. Многие противники власти действуют не по своему усмотрению, не разобравшись в ситуации, а некоторые из них даже не осознают, что действуют не против кого-то конкретного, а в интересах иногда даже другого государства. Любое несогласие должно быть решено цивилизованным путем, по-человечески. В любом случае все это поддерживается из-за рубежа».

Напомним, по всей России в воскресенье проходит единый день голосования. С 8.00 до 20.00 часов россияне могут выразить свою гражданскую позицию на избирательных участках. Голосование проходит без нарушений. Любые попытки провокаций сотрудниками УИК оперативно пресекаются.

Однако прозрачность и честность голосования в России нравится не всем. Сорвать выборы особенно активно пытались представители так называемой оппозиции — Красимир Врански, Борис Вишневский, Максим Резник, Ольга Гусева и Андрей Пивоваров.