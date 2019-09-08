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Страдающая от диабета Пьеха заявила, что мысленно голосует на выборах в Петербурге

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Пьеха рассказала, за кого бы проголосовала на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала корресподенту Федерального агентства новостей, за кого бы проголосовала на выборах в Петербурге.

В этом году известной советской и российской певице Эдите Пьехе исполнилось 82 года. Легендарная жительница Петербурга сообщила, что не пойдет на выборы. 

«Я не пойду, но мысленно голосую », — сказала она.

Напомним, что медики диагностировали у нее сахарный диабет. Но певица не сдается и старается вести активный образ жизни. В своих интервью она неоднократно говорила, что черпает силы из семьи. Для нее большая радость — успех внука Стаса Пьехи.

Ранее публицист и политолог Анатолий Вассерман призвал россиян проголосовать за своего кандидата. Он заявил, что тоже будет голосовать на выборах.

8 сентября в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

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