Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Брод опроверг фейки о принуждении медиков голосовать за определенного кандидата

46
0 Оставить комментарий

Брод опроверг фейки о принуждении медиков голосовать за определенного кандидата

Санкт-Петербург, 8 сентября. Сотрудники медицинских учреждений голосуют на выборах в Петербурге добровольно, сообщил член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Брод.

Накануне выборов появились информационные вбросы о том, что медиков Петербурга призывают голосовать за определенного кандидата. Правозащитники проверили эту информацию.

В СПЧ связались с органами исполнительной власти, руководителями медучреждений, проведена беседа с работниками. Выяснилось, что в учреждениях проходили собрания трудовых коллективов.

Главные врачи призывали коллег проявить гражданскую позицию и проголосовать. Указаний голосовать за определенного кандидата не было, эта информация не соответствует действительности.

«Никакого принуждения, мотивирования, запугивания не наблюдалось», — сказал Брод, его цитируют «Невские новости».

8 сентября в Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов. Голосовать имеют право россияне, зарегистрированные по месту жительства в Северной столице. Проголосовать могут также граждане с временной пропиской в Петербурге и которые подали заявление о голосовании по месту нахождения.

Ранее сообщалось, что общественное движение «За чистые выборы» подготовило более 500 наблюдателей, они находятся на избирательных участках.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров