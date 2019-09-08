Брод опроверг фейки о принуждении медиков голосовать за определенного кандидата

Санкт-Петербург, 8 сентября. Сотрудники медицинских учреждений голосуют на выборах в Петербурге добровольно, сообщил член совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Брод.

Накануне выборов появились информационные вбросы о том, что медиков Петербурга призывают голосовать за определенного кандидата. Правозащитники проверили эту информацию.

В СПЧ связались с органами исполнительной власти, руководителями медучреждений, проведена беседа с работниками. Выяснилось, что в учреждениях проходили собрания трудовых коллективов.

Главные врачи призывали коллег проявить гражданскую позицию и проголосовать. Указаний голосовать за определенного кандидата не было, эта информация не соответствует действительности.

«Никакого принуждения, мотивирования, запугивания не наблюдалось», — сказал Брод, его цитируют «Невские новости».

8 сентября в Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов. Голосовать имеют право россияне, зарегистрированные по месту жительства в Северной столице. Проголосовать могут также граждане с временной пропиской в Петербурге и которые подали заявление о голосовании по месту нахождения.

Ранее сообщалось, что общественное движение «За чистые выборы» подготовило более 500 наблюдателей, они находятся на избирательных участках.