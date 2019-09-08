Движение «За чистые выборы» подготовило более 500 наблюдателей на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Глава исполнительного комитета движения «За чистые выборы» Анна Булгакова рассказала о подготовке наблюдателей на избирательных участках в Петербурге.

Работа идет в штатном режиме, все возникающие вопросы решаются оперативно. По словам Булгаковой, ситуационный центр заработал в 06.00.

«Планерка была с общественными наблюдателями с мобильными бригадами, которые после направились на избирательные участки», — отметила эксперт, ее цитируют «Невские новости».

Она добавила, что общественное движение подготовило более пятисот наблюдателей.

8 сентября в Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов. Голосовать имеют право россияне, зарегистрированные по месту жительства в Северной столице.

Проголосовать могут также граждане России, у которых есть временная прописка в Петербурге и которые заранее подали заявление о голосовании по месту нахождения.