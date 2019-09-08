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Командующий ЗВО почтил память погибших в годы блокады Ленинграда

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Командующий ЗВО почтил память погибших в годы блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября. Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев возложил цветы в память о погибших в годы блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе ЗВО.

К мемориалу на Пискаревском кладбище возложили венки ветераны, жители блокадного Ленинграда, офицеры штаба ЗВО, военнослужащие Балтийского флота, ВВС и ПВО, воспитанники учебных заведений Минобороны России.

Командующий ЗВО почтил память погибших в годы блокады Ленинграда

Они почтили минутой молчания память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, а также жертв блокады Ленинграда. Воинские почести отдали военные роты Почетного караула и оркестра штаба ЗВО.

Курсанты вузов Минобороны России, суворовцы и нахимовцы также возложили цветы к монументам на Серафимовском, Невском, Богословском и Смоленском мемориальных кладбищах.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы проведут экскурсии, приуроченные к 78-й годовщине начала блокады Ленинграда. В Курортном районе состоятся траурные митинги, посвященные Дню памяти жертв блокады. По разным данным, во время осады города погибло от 630 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления.

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