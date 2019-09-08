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Глава УИК №134 в Петербурге опроверг слухи о нарушениях

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Глава УИК №134 в Петербурге опроверг слухи о нарушениях

Санкт-Петербург, 8 сентября. Председатель участковой избирательной комиссии №134 в Петербурге Михаил Офицеров опроверг слухи о нарушениях в отделении.

Ранее в Сети появилась информация о нарушениях на избирательном участке №134 в Василеостровском районе. По некоторым данным, якобы туда для голосования явились две тысячи моряков-контрактников без активного избирательного права. При этом у военных якобы не проверяли документы.

Журналисты «Невских новостей» приехали на участок, чтобы выяснить, были ли допущены нарушения. Как отмечают очевидцы, сотрудники УИК работают четко, проверяют все документы у избирателей и рассказывают о ходе голосования. Нарушений на участке, где голосуют жители Большого проспекта Васильевского острова, Весельной и Гаванской улиц, а также Косой линии и Среднегаванского проспекта, выявлено не было — выборы проходят в штатном режиме.

Глава УИК №134 в Петербурге опроверг слухи о нарушениях

Слухи о моряках опроверг и глава УИК №134 Офицеров.

«Мы стараемся решать все здесь и сейчас на месте. Порой возникают ситуации, когда сами наблюдатели не могут договориться между собой хотя бы в формулировке вопросов, — рассказал глава избирательного участка №134. —  В связи с чем большое количество времени уходить именно на то, чтобы ответить на большое количество вопросов. Жалобы к нам поступают, но мы стараемся оперативно их рассматривать. Особенных инцидентов не было».

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