Глава УИК №134 в Петербурге опроверг слухи о нарушениях

Санкт-Петербург, 8 сентября. Председатель участковой избирательной комиссии №134 в Петербурге Михаил Офицеров опроверг слухи о нарушениях в отделении.

Ранее в Сети появилась информация о нарушениях на избирательном участке №134 в Василеостровском районе. По некоторым данным, якобы туда для голосования явились две тысячи моряков-контрактников без активного избирательного права. При этом у военных якобы не проверяли документы.

Журналисты «Невских новостей» приехали на участок, чтобы выяснить, были ли допущены нарушения. Как отмечают очевидцы, сотрудники УИК работают четко, проверяют все документы у избирателей и рассказывают о ходе голосования. Нарушений на участке, где голосуют жители Большого проспекта Васильевского острова, Весельной и Гаванской улиц, а также Косой линии и Среднегаванского проспекта, выявлено не было — выборы проходят в штатном режиме.

Слухи о моряках опроверг и глава УИК №134 Офицеров.