Экскурсии проведут в Музее Победы к годовщине начала блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября. Тематические экскурсии проведут в Музее Победы в 78-ю годовщину начала блокады Ленинграда в Петербурге, сообщили в пресс-службе музея.

Посетители увидят уникальный диорамный комплекс музея. Экскурсоводы «Блокады Ленинграда» расскажут о героизме и мужестве жителей блокадного города.

На полотне можно увидеть Неву, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, канал Грибоедова. Художник Евгений Корнеев создал образ великого города, который выдержал 900 дней блокады.

Экскурсии начнутся в 12.00, 14.00 и 16.00. Ранее сообщалось, что петербуржцы примут участие в митингах и церемониях возложения цветов к мемориалам жертв блокады Ленинграда.

В ходе Нюрнбергского процесса заявили, что во время блокады поглибло более 630 тысяч человек. По другим данным, число погибших превысило полтора миллиона человек.

Напомним, что сегодня в единый день голосования в Петербурге проходят выборы. Горожанам предстоит выбрать губернатора и депутатов местного самоуправления