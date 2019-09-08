Горизбирком Петербурга заявил об отсутствии нарушений на выборах

Санкт-Петербург, 8 сентября. Глава городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко заявил, что выборы проходят без нарушений.

В информационном центре петербургской избирательной комиссии Миненко отметил, что единый день голосования в Северной столице проходит в штатном режиме. На 11 часов по московскому времени 8 сентября не было зафиксировано ни одного нарушения при голосовании.

В это воскресенье петербуржцы выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Избирательные участки работают с восьми часов утра до восьми часов вечера. Участие в голосовании могут принять все граждане старше 18 лет, которые зарегистрированы по месту жительства на территории Петербурга. Также к выборам допускают жители города, у которых есть временная прописка на его территории, действующая не позднее чем с 7 июня текущего года, и подавшие заявление о голосовании по месту нахождения по системе «Мобильный избиратель».

В Петербурге действуют 2268 избирательных участков, в том числе 62 отделения, расположенных в Ленинградской области, и 15 отделений, находящихся в Псковской области. Инвалиды могут воспользоваться услугой социального такси, чтобы добраться до своего избирательного участка.